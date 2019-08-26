В ДТП на дамбе пострадали дети из Беларуси. Nissan приехал в стоящий Volkswagen

Стали известны подробности аварии, произошедшей утром 26 августа на КАД Петербурга на въезде в Кронштадт. Травмы получили двое подростков, ехавшие в легковушке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 9:45 на 16-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, 47-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Passat остановилась во втором ряду, и в машину врезался ехавший сзади Nissan Pathfinder под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали двое детей, которые ехали пассажирами в «Фольксвагене»: 13-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, 15-летнего мальчика в тяжелом состоянии увезли вертолетом. Оба пострадавших – граждане Беларуси, уточняет «Дорожный инспектор».

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«Пациент 15 лет в крайне тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию ДГБ 1 вертолётом НССА через 20 минут после прибытия на место ДТП», – рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Михаил.

На кадрах с места ДТП видно, что заднюю часть легковушки с правой стороны буквально вмяло в салон.