Доходы бюджета Петербурга в 2020 году запланированы в 665 млрд рублей. Предельный госдолг вырастет вдвое, а за пять лет – в шесть раз

Как рассказал 26 августа глава комфина Алексей Корабельников, при расходах в 711,5 млрд дефицит достигнет 46,5 млрд. В последующие два года он должен сократиться до 36,4 млрд и 23,2 млрд соответственно.

В ходе так называемых «нулевых чтений» бюджета 2020 года Корабельников сообщил, что, как и раньше, основные источники доходов – НДФЛ (307 млрд в 2020 году) и налог на прибыль организаций (199 млрд).

При этом динамика госдолга показывает, что Петербург готов наращивать заимствования. Если на начало года он составлял 30,1 млрд рублей, то предельный уровень для 1 января 2020 года – 67 млрд, а к 2024 году он может достичь 177 млрд. При этом из-за опережающего роста доходов объем госдолга не превысит 25% от налоговых и неналоговых поступлений.