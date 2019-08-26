«Зенит» интересуется игроком «Ренна»

Футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» (Франция) Клеману Гренье. Как сообщает Foot Mercato, скауты петербуржцев присутствовали на матче 3 тура чемпионата Франции «Ренн» – «Страсбур» (0:2).

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел 48 матчей, забил 4 гола и отдал 8 передач. Также на его счету 5 матчей в составе сборной Франции. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллиона евро.

Клеман Гренье — обладатель Кубка Франции-2012 в составе Лиона. В 2010 году в составе сборной Франции до 19 лет стал чемпионом Европы.