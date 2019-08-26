«Левада-центр»: Россияне боятся войны и болезней. Один из ста живет бесстрашно

Вдвое больше россиян боятся войны, чем произвола властей. Военные действия, которые неминуемо затрагивают мирное население, вызывают чувство страха у каждого седьмого россиянина (14%), в то время как «произвол властей» сегодня беспокоит лишь каждого четырнадцатого гражданина РФ (7%). Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «Левада-центр». При этом война занимает второе место среди страхов россиян летом 2019 года.

Главным страхом остаётся болезнь близких или детей – 16%. Собственная болезнь, которая приведёт к потере трудоспособности, пугает 12% граждан. Бедность как таковая страшит каждого десятого (10%) гражданина РФ.

В топ-10 актуальных страхов россиян также попали: старость и беспомощность (7%), стихийные бедствия (9%), физическая боль и мучения (5%), национальные конфликты (4%).

Собственная смерть оказалась на десятом месте. Ее боится каждый пятидесятый россиянин (2%).

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Во второй десяток «пугающего списка» попали апокалиптические фобии: гибель всего человечества и «Страшный суд». Эти страхи актуальны для 3% и 2% россиян соответственно.

Преступников и возврата к массовым репрессиям опасается каждый пятидесятый гражданин. По 2% респондентов отметили актуальность подобных рисков.

Бесстрашно сегодня живёт лишь один человек из ста.

Стоит отметить, что за 30 лет наблюдений топовые страхи граждан позднего СССР не сильно изменились. В 1989 году болезни близких, война и потеря трудоспособности беспокоили примерно такое же количество населения. В то же время страх бедности за тридцать лет вырос втрое – с 3% в 1989 году до 10% сейчас.

АНО «Левада-центр» принудительно внесена в список иностранных агентов Минюста. Руководство независимой от государства соцслужбы с этим не согласно, о чём директор центра Лев Гудков говорил в том числе в интервью «Фонтанке».