Азербайджанского блогера задержали в Петербурге за нарушение правил пребывания. У него есть российский паспорт и сомнения в деятельности руководства родной страны

Женатому на петербурженке азербайджанцу Эльвину Исаеву грозит депортация на родину, руководство которой он критикует на YouTube. Его ролики смотрят десятки тысяч человек.

О задержании Исаева «Фонтанке» рассказали его адвокаты 26 августа, в отделе полиции он находится с субботы, 24 числа. Его задержали возле дома в Петро-Славянке. По словам защитника, 39-летнему блогеру вменяют статью 18.8 КоАП РФ, которая грозит ему депортацией. При этом у Исаева, который живет в Петербурге не один десяток лет, с 22 апреля 2014 года есть российский паспорт, здесь родились оба его сына от уроженки Ленинграда. Адвокаты утверждают, что документы уже аннулированы.

Представители диаспоры вступились за земляка и 25 числа собрались возле 78 отдела полиции, где и содержится Исаев. По словам правозащитников, шумные беседы на улице Чехова не привели ни к чему, кроме кратковременного задержания всей группы поддержки. Сотрудники переписали их данные, отдактилоскопировали и отпустили.

Задержания и депортацию Исаева его родные связывают с публичной деятельностью. У жителя Петербурга свой канал на YouTube, где он в резкой форме критикует деятельность депутатов и президента закавказской республики, отстаивает права человека и называет действующий в Азербайджане режим диктаторским. Он также является журналистом на канале AzerFreedomTV, который был создан оппозиционером Гурбаном Мамедовым. Политическая деятельность последнего в прошлом году вынудила его переехать в Великобританию.

Реклама



Ролики Исаева порой набирают больше 40 тысяч просмотров, у него 15,5 тысячи подписчиков. Сторонники журналиста через все тот же YouTube обратились за помощью к «Репортерам без границ» и президенту Путину.

«Фонтанке» не удалось найти следы иной деятельности Исаева, чем он зарабатывает на жизнь – неизвестно. Осенью 2017 года Московский районный суд рассматривал уголовное дело, блогера обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, однако оно было прекращено по примирению сторон.