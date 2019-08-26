Архангельский губернатор отверг угрозу радиационного заражения. Так он прокомментировал новые данные Росгидромета

Игорь Орлов заверил, что здоровью жителей управляемого им региона ничего не угрожает.

«Я уже многократно говорил, и я не знаю, какие еще нужны заверения и обещания. Я абсолютно уверен, и у меня для этого есть все основания, в том, что нет никаких факторов, угрожающих здоровью и жизни людей Архангельской области – ни 8 августа, ни в данный момент», – цитирует 26 августа главу региона «Интерфакс».

По его словам, после ЧП не было пострадавших среди жителей области.

Ранее Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила появление сразу трех радиоактивных изотопов в атмосфере после взрыва на военном полигоне.

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Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным источником питания. Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

При этом власти до сих пор не раскрывали состав и количество вышедших из-под контроля радиоактивных материалов. 23 августа специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что те, кто сравнивают ЧП под Архангельском с Чернобыльской катастрофой, «спятили».

После трагедии, которая унесла жизни и гражданских, и военных специалистов, российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать информацию.

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном ранее опроверг информацию о распространении радиации после нештатной ситуации в Северодвинске.

Эксперты отмечали, что данные о радиоактивных элементах оберегают от огласки, так как это может дать информацию о новом оружии, которое могло испытываться на плавучей платформе в Белом море.