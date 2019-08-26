ГК «КВС» представила новый вариант отделки квартир

ГК "КВС"

Клубный дом «Б57» у парка Победы станет первым проектом ГК «КВС», квартиры в котором будут передаваться владельцам с белой отделкой, или улучшенной подготовкой под ремонт. Квартиры в остальных жилых комплексах компании сдаются с полной чистовой отделкой или с отделкой и встроенной мебелью.

Белая отделка квартир станет разумным балансом между желанием клиента создать собственный дизайнерский интерьер и сохранить ценное время. В квартирах уже будут завершены все сложные, пыльные и шумные «черновые» работы: выровнены и подготовлены под финишный косметический ремонт стены и потолок, выполнена стяжка пола, гидро- и шумоизоляция, разводка электросетей, установлены качественные окна и входные двери, современные радиаторы и приборы учета, розетки и выключатели, в том числе на балконах и лоджиях. При этом выбор материалов и интерьерных решений останется за клиентом, так что квартиру можно будет сделать именно такой, какой ее хочет видеть владелец.

«Если большинству клиентов в масс-маркете удобно максимально быстро заселиться в новую квартиру и не искать дополнительные средства на проведение ремонта после получения ключей, то покупатели более высокого ценового сегмента чаще заказывают индивидуальный дизайн-проект интерьера. При этом никому из владельцев квартир не хочется, чтобы ремонт затянулся, а после заселения еще несколько месяцев необходимо было слушать шумные работы у соседей. «Белая» отделка в этом случае – хорошее решение, позволяющее воплотить собственный стиль при минимуме усилий и временных затрат», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор «Агентства недвижимости КВС».

Напомним, клубный дом Б57 возводится в исторической части Московского района, на Благодатной улице, в нескольких минутах ходьбы от двух станций метро «Парк Победы» и «Электросила» и всего в 300 метрах от Московского парка Победы. В трех парадных 9-этажного дома запроектировано 150 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных, предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. Первый этаж займут коммерческие помещения.

Квартиры выполнены в соответствии с требованиями сегмента «бизнес»: потолки 2,9 метров, увеличенные окна высотой 1,8 м, гардеробные и места для встроенных систем хранения, балконы с панорамным остеклением, современные инженерные решения. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57