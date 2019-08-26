Стоимость арестованного по делу Абызова имущества выросла на 7 миллиардов рублей
В ходе рассмотрения дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовано имущество и счета на 27 миллиардов рублей. Ранее говорилось о 20 миллиардах.
«Сегодня [26 августа] рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны», - сообщает 26 августа РИА «Новости».
На суде впервые была озвучена обновленная сумма арестованного по делу имущества, которая выросла до 27 миллиардов рублей.
Ранее суд арестовал почти 122 миллиона евро на счетах экс-министра.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.