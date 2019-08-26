Стоимость арестованного по делу Абызова имущества выросла на 7 миллиардов рублей

В ходе рассмотрения дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовано имущество и счета на 27 миллиардов рублей. Ранее говорилось о 20 миллиардах.

«Сегодня [26 августа] рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны», - сообщает 26 августа РИА «Новости».

На суде впервые была озвучена обновленная сумма арестованного по делу имущества, которая выросла до 27 миллиардов рублей.

Ранее суд арестовал почти 122 миллиона евро на счетах экс-министра.