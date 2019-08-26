Доходы бюджета Петербурга в 2019 году вырастут на 37,5 млрд. Дефицит сократится на 11,2 млрд

О планах по корректировке бюджета Санкт-Петербурга 2019 года рассказал 26 августа глава комитета финансов Алексей Корабельников. 15,5 млрд дополнительных поступлений относятся к средствам федерального бюджета, остальное – непредусмотренные ранее доходы. В частности, 18,5 млрд рублей дополнительно получит петербургский бюджет в 2019 году за счет налоговых поступлений.

Вместо 532 млрд рублей налоговых поступлений по итогам текущего года петербургский бюджет должен получить 550 млрд, в основном за счет налога на прибыль организаций.

Расходы бюджета 2019 года предполагается увеличить на 26,3 млрд рублей – с 643,8 млрд до 670,1 млрд. В этом случае дефицит сократится с 52,8 млрд до 40,8 млрд рублей, т.е с 9% до 6,8%. Напомним, ранее Смольный отказался от проведения весенней корректировки бюджета в 2019 году, оставив только осеннюю.