Задача перейти к росту. Доходы Петербурга от госимущества увеличатся в 2020 году на 1,4%

Доходы Петербурга от использования и продажи госимущества увеличатся в 2020 году на 1,4% по сравнению с 2019 годом и достигнут 22,4 млрд рублей. Такой прогноз озвучил в ходе нулевых чтений проекта бюджета 2020 год 26 августа глава КИО Валерий Калугин.

По его словам, в 2018 году город заработал 22 млрд рублей. В 2019-м Смольный прогнозирует увеличение на 0,5% до 22,1 млрд рублей.

Замедление темпов связано, в том числе, со снижением доли доходов от приватизации: процесс пришлось приостановить из-за претензий ФАС и передачи полномочий Фонда имущества ГКУ "Имущество Петербурга". В 2020 году доход от приватизации составит 7,2 млрд рублей против 6 млрд рублей в 2019 году, рассказал Валерий Калугин. Доходы от использования имущества, напротив, сократятся – с 15,5 млрд рублей до 14,8 млрд рублей.