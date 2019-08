В Новой Голландии пройдёт фестиваль в поддержку людей с аутизмом

В Петербурге на острове Новая Голландия в шестой раз пройдёт фестиваль в поддержку Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Программа фестиваля объединит выступления современных музыкантов и творческих коллективов. На главной сцене в течение дня будут выступать Kito Jempere & Lovvlovver DJ-set, группы Ploho и Kill the Barber, оркестр «Антон тут рядом», а закроет вечер группа Motorama. Ведущий — Александр Малич.

Во дворе «Бутылки» пройдет серия выступлений спикеров, общая тема — коммуникация в самых разных её аспектах. На тему будут рассуждать петербургская художница Ольга Тобрелутс, режиссер и драматург Иван Вырыпаев, заместитель директора по развитию ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, «блогер на колесах» Наталья Камолникова, актёр и режиссёр Максим Фомин. C концертом на фортепиано выступит студент Центра «Антон тут рядом» Алексей Герасимчук. За джаз будет отвечать оркестр The Changepartners. Зрителей также ждут концерты от Дмитрия Пантюшина и Misha Mishenko. Завершит программу в «Бутылке» экспериментальный коллектив Build Your House Underground, созданный в стенах петергофского психоневрологического интерната под руководством Романа Можарова и состоящий из его жителей, а также выступление Ghost Noir/

В Павильоне будет работать интерактивная выставка «Жизнь — это когда живешь нормально». Экспозиция раскроет два возможных сценария жизни человека с аутизмом или другими ментальными особенностями: с одной стороны — содержание в психоневрологическом интернате, с другой — жизнь в обществе, когда человек реализует свои неотъемлемые права на труд, образование и досуг.

На всей территории острова желающие смогут принять участие в театральной прогулке в наушниках и посмотреть на окружающий мир глазами человека с аутизмом. В основу интерактивного спектакля режиссера Михаила Патласова и драматурга Алины Шклярской «Жизнь — это совершенная разнота» легли высказывания студентов Центра «Антон тут рядом».

Оркестр «Антон тут рядом» проведет две открытые репетиции. Коллектив с участием студентов Центра играет импровизационную музыку — фри-джаз, за четыре года работы он успел выступить на больших городских площадках и побывать на гастролях в Москве и Екатеринбурге, а недавно записал второй студийный альбом. Гостям фестиваля не обязательно уметь играть: достаточно суметь извлечь звук из музыкального инструмента и включиться во взаимодействие с остальными.

В шатре пройдут традиционные детские занятия совместно с мастерскими Центра «Антон тут рядом». Свои мастер-классы представят и ключевые городские музейные площадки: Центральный выставочный зал «Манеж» и молодежный центр Государственного Эрмитажа.

Организаторы фестиваля отмечают, что все артисты поддерживают фестиваль на благотворительной основе, а вырученные средства будут направлены на реализацию проектов комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, среди которых: творческие мастерские, сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство, дружелюбная среда, ранняя помощь, интеграционные летние лагеря, подростковый проект.

Гостей на фестивале ждут 31 августа с 12:00 до 22:00. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Центра «Антон тут рядом».