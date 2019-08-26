"Защитники дружбы". Белорусско-египетский десант высадят под Рязанью

Под Рязанью стартует активная фаза международного тактического учения «Защитники дружбы-2019», в которых принимают участие десантники из России, Египта и Белоруссии, сообщает 26 августа Минобороны России. В составе коалиционного подразделения десантники отработают совместные действия при выполнении контртеррористических задач на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

Впервые вместе с десантниками России и Египта в учении «Защитники дружбы» примут участие военнослужащие сил специальных операций Республики Беларусь.

Накануне военнослужащие прошли подготовительный этап учения, в рамках которого было проведено слаживание подразделений, проведены занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке.

Всего в учении принимают участие более тысячи военнослужащих, в том числе от Воздушно-десантных войск РФ около 650 человек, от вооруженных сил Арабской Республики Египет – более 150 человек и от Республики Беларусь – до 250 человек, а также более 100 единиц вооружения и военной техники, самолеты военно-транспортной авиации России и Египта.