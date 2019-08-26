«Группа ЛСР» вывела на рынок коммерцию в историческом центре Санкт-Петербурга

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела на рынок аренды дополнительные площади в историческом особняке на Невском, д. 68, восстановленном и отреставрированном силами компании в 2015 году.

Дополнительные квадратные метры стали доступны после частичного переезда собственного офиса продаж «Группы ЛСР». Для потенциальных арендаторов стало доступно более 700 кв. м на первом этаже здания, окна которого выходят на главную магистраль Северной столицы – Невский проспект.

Общая площадь особняка – 8,5 тыс. кв. м, предусмотрена подземная парковка на 26 автомобилей. Арендаторами уже стали Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ, Банк «Санкт-Петербург», «СитиБанк», филиал АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» и другие.

«Группа ЛСР» зарекомендовала себя во всех сегментах недвижимости. Помимо реализации жилых проектов компания уже 25 лет работает и на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет как о коммерческих площадях в составе жилых комплексов разных классов, так и об отдельных проектах. Помимо здания на Невском, 68 в портфеле «Группы ЛСР» есть еще один знаковый объект – многофункциональный центр на Невском проспекте, д.1

Прототип этого дома вошел в перспективу главного проспекта Петербурга в конце XVIII века. В разное время здесь располагались гостиница, книжная лавка, художественный магазин, мебельная фабрика, частный коммерческий банк. В 1910 – 1911-х годах по проекту архитектора В. П. Цейдлера здание банка было капитально перестроено: у дома появились пятый и мансардный этажи.

С 2006 года объектом владеет «Группа ЛСР». Уже в конце года компания планирует завершить все реставрационные и строительные работы. Девелопер рассматривает как продажу объекта целиком, так и сдачу площадей крупному арендатору. Благодаря своим исключительным техническим и видовым характеристикам многофункциональный центр «Невский, 1» станет уникальной доминантой среди дорогих объектов на главной улице города с прямыми видами из окон на Зимний дворец, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»