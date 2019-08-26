Минпромторг РФ: Майская трагедия в Шереметьево не повлияла на интерес к Sukhoi Superjet 100

Глава Министерства промышленности и торговли рассказал, что проект российского самолета остается «перспективным», а также предложил дождаться результатов расследования возгорания лайнера при экстренной посадке в столичном аэрохабе 5 мая.

«Мы продолжаем реализацию программы SSJ-100. Этот продукт остаётся перспективным с точки зрения требований рынка. Сейчас прорабатывается ряд контрактов как с российскими, так и с зарубежными региональными игроками. Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть – это факт», – цитирует 26 августа заявление Дениса Манутурова «Интерфакс».

По его словам, делать выводы о трагедии сейчас было бы «преждевременным и некорректным», так как расследование не завершено.

На прошлой неделе появилась информация о том, что последний зарубежный эксплуатант – мексиканская бюджетная авиакомпания Interjet – хочет отказаться от использования российского лайнера. При этом в компании «Гражданские самолеты Сухого» опровергли эту информацию.