Минпромторг РФ: Майская трагедия в Шереметьево не повлияла на интерес к Sukhoi Superjet 100
Глава Министерства промышленности и торговли рассказал, что проект российского самолета остается «перспективным», а также предложил дождаться результатов расследования возгорания лайнера при экстренной посадке в столичном аэрохабе 5 мая.
«Мы продолжаем реализацию программы SSJ-100. Этот продукт остаётся перспективным с точки зрения требований рынка. Сейчас прорабатывается ряд контрактов как с российскими, так и с зарубежными региональными игроками. Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть – это факт», – цитирует 26 августа заявление Дениса Манутурова «Интерфакс».
По его словам, делать выводы о трагедии сейчас было бы «преждевременным и некорректным», так как расследование не завершено.
На прошлой неделе появилась информация о том, что последний зарубежный эксплуатант – мексиканская бюджетная авиакомпания Interjet – хочет отказаться от использования российского лайнера. При этом в компании «Гражданские самолеты Сухого» опровергли эту информацию.
Справка:
Принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.