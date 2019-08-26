Смольный спишет долги. Объем безнадежной задолженности арендаторов достиг 20,8 млрд рублей

Объем "проблемной задолженности" арендаторов перед Смольным составляет 20,8 млрд рублей. Такую цифру назвал в ходе нулевых чтений проекта бюджета Петербурга 2020 года 26 августа глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин.

Две трети этой суммы (17 млрд рублей) отнесено на забалансовый учет – это долги ликвидированных юрлиц, умерших физлиц и по расторгнутым договорам с вышедшим сроком исковой давности. Еще 13% (4 млрд рублей) должны городу компании, находящиеся в стадии ликвидации, а также те, кто не выполнил условия инвестдоговоров.

Чтобы избавиться от бремени, Смольный подготовил законопроект о реструктуризации долгов арендаторов, рассказал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, если компания погасит часть суммы, другую Смольный спишет. Но на какую долю долга согласится город, не уточнил.

Общий объем дебиторской задолженности контрагентов Смольного, по оценке КИО, составляет 29,2 млрд рублей. В январе – июне неплательщики погасили 700 млн рублей, по итогам года КИО рассчитывает вернуть 810 млн рублей долгов прошлых лет.