Квартал «Галактика» аккредитован еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Купить квартиру по данной программе можно с процентной ставкой от 10% годовых при условии внесения первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет (не может превышать срок, на который военнослужащему будет предоставлен ЦЖЗ, согласно Свидетельству о праве Участника НИС на получение средств целевого жилищного займа). Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 2,36 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь комплекса, состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/