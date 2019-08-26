Двое россиян нелегально заплыли в Финляндию на резиновой лодке

Два гражданина России подозреваются в нарушении границы Финляндии, сообщила 26 августа Пограничная охрана страны.

По данным ведомства, двое на резиновой лодке приплыли из российской Карелии на территорию Суоми по озеру Кангасъярви в районе Китеэ. Незадачливые рыбаки углубились в соседнюю страну на 38 метров, однако вовремя спохватились и вернулись обратно. Властям стало известно о происшествии благодаря сообщениям местных жителей, заметивших чужаков.

Об инциденте финские пограничники известили своих российских коллег.

Рыбаки нередко случайно заплывают в соседнюю страну по карельских озёрам. Так, в июле финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке в Пяхяярви. Там же зимой 2018-го из Карелии по льду в Финляндию заехали два снегохода. Летом 2017 года из Финляндии в Россию чуть не уплыли французы-байдарочники, а в мае 2016-го в Суоми оказались карельские рыбаки.