"Газпром" погряз в спортивных долгостроях. Договорились — в январе, но строить еще даже не начинали

Программа «Газпром — детям» в Петербурге сильно задерживается. С десяток давно запланированных спорткомплексов никак не могут достроить, а ФОКи, обещанные в январе Александру Беглову лично Алексеем Миллером, как выяснила «Фонтанка» буксуют аж с 2014 года.

Василий Шапошников/Коммерсантъ

Бюрократические сложности и внутренние процессы в холдинге отодвигают открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в Петербурге. «Фонтанка» насчитала минимум девять объектов, где стройка должна была начаться давным-давно, но дальше синего забора дело не сдвинулось.

До лета 2019 года заказчиком ФОКов выступало ООО «Газпром инвестгазификация». До этих пор ему удалось построить заметное число спорткомплексов, которые уже вовсю работают. Однако в начале 2018 года команда, отвечающая за реализацию проекта «Газпром — детям» сменилась, и начались вполне предсказуемые трудности. С тех пор открытием новых ФОКов «Газпром» петербуржцев не баловал, хотя в разной степени готовности пребывало девять.

Так, проектно-изыскательские работы, а кое-где и техническое присоединение к сетям с начала 2018 года были заказаны в Металлострое, в Петергофе, в Пушкине — сразу два, в Сестрорецке, на улице Красных Партизан и Политрука Пасечника, на улице Эсперова и на Варфоломеевской.

Громко о своей программе Алексей Миллер напомнил петербуржцам в январе 2019 года, когда подписал с Александром Бегловым соглашение о сотрудничестве. В нем упоминалось строительство четырех новых ФОКов: в Пушкинском, Петродворцовом, Московском и Колпинском районах. Начать их пообещали в 2019 году, а закончить в 2022-м.

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Правда, те, кто в курсе дел на подрядном рынке города, знают: как минимум два из обещанных спорткомплексов — это уже поросшие бурьяном долгострои. В Петродворце и Металлострое под них отвели землю, обнесли участки забором и даже заказали проектирование. Причем, на обоих проект был заказан «Газпромом инвестгазификацией» еще в мае 2014 года. Однако документация по ним еще так и не готова. В реестре контрактов они значатся как открытые, более того, в июле 2019 года в договоры на проектирование еще вносились правки: менялись «лица в обязательстве».

В чем именно заключается сложность, не позволяющая за пять лет сдать проект по типовому ФОКу, не объясняется. Собеседники «Фонтанки» предложили две версии: либо заказчик никак не может согласовать технические требования в части, к примеру, водоотведения. Либо исполнителю, АО «Проектный институт-№1» до сих пор не отдали деньги за промежуточный этап работы (по договору оплата там разбита на два этапа), и он не отдает бумаги.

Гендиректор «ПИ-№1» Константин Емельянов объяснил «Фонтанке», что по этим объектам проектная документация уже готова, осталась только сметная. В чем именно там заминка он оказался не готов говорить сходу, правда отметил, что средний срок проектирования подобных объектов — год. Гендиректор «Газпром инвестгазификация» Владимир Звягин оказался недоступен по мобильному телефону.

Судя по внешнему виду обеих строек, какая-то активность там есть, но об ударной работе речь не идет. В Металлострое на информационном щите указывается, что работы начаты в 2019 году, что расходится с имеющимися у «Фонтанки» документами о начале проектирования там еще в 2014 году. При этом стройка там задерживается и по не очень независящим от заказчика причинам.

Когда Алексей Миллер подписывал соглашение с Александром Бегловым, было объявлено, что первые камни этих двух комплексов будут заложены только летом. Хотя проектирование шло с 2014 года, а конкурсы на строительство были впервые объявлены еще в октябре 2018, за три месяца до подписания. И к торжественной церемонии там уже вовсю могла бы идти работы. Но найти подрядчика никак не удавалось из-за скандала вокруг объявленных конкурсов: проигравшие претенденты оспаривали итоги. К проблеме подключалась даже ФАС, отменяя результаты. В конце концов, по данным редакции, заказчику пришлось искать подрядчика альтернативным способом. Строительные заборы там появились лишь в июне.

Как сообщают эксперты в строительной отрасли, на двух других обещанных Алексеем Миллером в январе ФОКах — в Московском районе и в Пушкине — работы также не продвинулись сильно далеко. Известно лишь, что по ним недавно проводились предквалификационные отборы подрядчиков, но их результаты неизвестны и сроки начала работ — тоже. С некоторой долей сомнения собеседники «Фонтанки» предполагают, что задержка может быть связана с тем, что до сих пор не проведен землеотвод, но проверить эту информацию не удалось.

В любом случае, стоит констатировать, что сроки строительства спорткомплексов «Газпрома» в Петербурге сильно замедлились. Если раньше крупные ФОКи с бассейнами и ледовыми аренами возводились за два, максимум, два с половиной года, как, к примеру, из последних, на Московском шоссе и пр. Передовиков, то теперь даже при готовом землеотводе и проекте на это закладывается чуть ли не четыре.

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Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»