Серьезное ДТП на дамбе перекрыло въезд в Кронштадт. «Вырезают пострадавших»

Внешнее кольцо КАД Петербурга на въезде в Кронштадт встало – копится пробка из-за серьезной аварии. На место прилетели два санитарных вертолета, а водителей просят освободить полосу.

Как сообщают утром 26 августа в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на дамбе у съезда в Кронштадт, на внешнем кольце КАД, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и внедорожник Nissan. Судя по повреждениям машин, «Ниссан» догнал легковушку и ударил в заднюю часть.

«Движение уже перекрыли, вырезают пострадавших», – пишут очевидцы. На место прибыли два санитарных вертолета. Подробности произошедшего уточняются.

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Из-за ДТП на внешнем кольце растет пробка. Сейчас затор, по данным «Яндекс.Пробок», тянется 1,5 километра.

«Проезжала сейчас мимо, пробка огромная в сторону Ломоносова... Приземлился жёлтый вертолётик. Пусть всех спасут!» – пишет Ольга.