Смольный ждет, что средняя зарплата в 2020 году составит 71,5 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата петербуржцев в 2020 году составит, предположительно, 71,5 тысячу рублей. Тарифы должны вырасти в пределах 4%.

О прогнозных показателях рассказал 26 августа вице-губернатор Евгений Елин в ходе рабочих совещаний в Законодательном собрании по проекту бюджета 2020 года.

Ранее Петростат сообщил, что средняя номинальная заработная плата в июне 2019 года составила 65 286 рублей. Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом инфляции) по сравнению с июнем 2018 года в городе снизилась на 0,8%.

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 августа 2019 года составила в Санкт-Петербурге 115,8 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, то в июле 2019 года они выросли примерно на 0,4% вместо 4,3%, предполагавшихся ранее. Смольный утверждает, что этого удалось добиться за счет исключения неэффективных расходов монополистов, в частности – Водоканала.