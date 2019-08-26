«Короткоживущие техногенные радионуклиды». Росгидромет подтвердил появление сразу трёх радиоактивных изотопов в атмосфере после ЧП в Белом море

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды официально подтвердила попадание сразу трёх радиоактивных элементов в атмосферу после ЧП на морском полигоне в Белом море 8 августа. Радиационный фон повышался из-за облака радиоактивных инертных газов, которое образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении Росгидромета 26 августа.

«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения – ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске», – заявили в Росгидромете, цитата «Интерфакс».

В надзорном ведомстве подчёркивают, что сейчас радиационный фон в Северодвинске в норме. В осадках там и в Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются.

При этом власти до сих пор не раскрывали состав и количество вышедших из-под контроля радиоактивных материалов. 23 августа специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что те, кто сравнивают ЧП под Архангельском с Чернобыльской катастрофой, «спятили».

Реклама



После трагедии, которая унесла жизни и гражданских, и военных специалистов, российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать информацию.

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном ранее опроверг информацию о распространении радиации после нештатной ситуации в Северодвинске.

Эксперты отмечали, что данные о радиоактивных элементах оберегают от огласки, так как это может дать информацию о новом оружии, которое могло испытываться на плавучей платформе в Белом море.