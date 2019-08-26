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Общество
26.08.2019 10:34
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Столичная мэрия объяснила отказ в проведении акции оппозиции. Москвичей и гостей города ждет другое мероприятие

Московские власти ответили  группе оппозиционеров, почему им отказано в проведении акции протеста на следующей неделе. Об этом рассказали в штабе неудавшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

«Прохождение участников по заявленному маршруту создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», – цитирует 26 августа ответ столичной мэрии РБК.

Власти Москвы рассказали, что на дату, выбранную оппозиционерами, в городе уже запланированы мероприятия, связанные с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была введена еще в 2005 году после событий в бесланской школе.

Столичные власти не впервые не согласовывают акции протеста. Несмотря на это, 27 июля и 3 августа в Москве прошли митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На каждой из акций задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). После этого митинг 10 августа был согласован, и собрал, по разным оценкам, от 25 до 60 тысяч человек.

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