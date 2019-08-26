Холодное лето увеличило продажи кофе. Вместо мороженого и воды россияне налегали на капучино и шоколад

Холодный и дождливый июль заставил россиян вместо прохладительных напитков выбрать горячие. И если раньше продажи кофе в стране в июле были минимальными, то в 2019 году они показали рост, удивив экспертов.

Июльский индекс «Кофе с молоком» к 26 августа подсчитал исследовательский холдинг «Ромир». За месяц показатель прибавил 4,4% и достиг уровня в 917 процентных пунктов. Годовой же рост составил 6,3%.

«Такие результаты в динамике индекса простых удовольствий обеспечила, по всей вероятности, прохладная и дождливая погода, которая заставила россиян вернуться к повышенному потреблению кофе», – констатируют эксперты.

Рост индекса «Кофе с молоком» в июле состоялся за счет повышенного интереса россиян к кофе – его купили почти на 10% больше, чем в июне. Больше покупали и шоколад – на 2,6%.

Ранее стало известно, что 40% петербуржцев выпивают по несколько кружек кофе на работе каждый день. Но далеко не всем это помогает взбодриться и выполнять свои обязанности быстрее.