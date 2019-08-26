СПЧ предложит два варианта амнистии к 75-летию Победы. Но только по уголовным статьям

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Коснется она только уголовных статей.

О том, что президиум СПЧ еще в апреле решил добиться амнистии к юбилею Победы, 26 августа РИА Новости рассказал глава совета Михаил Федотов. По его словам, проекты готовили две постоянные комиссии совета. После обсуждения СПЧ выберет оптимальный вариант и передаст его президенту.

«Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать», — сказал Федотов и отметил, что, в отличие от практики прошлых лет, СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

Федотов напомнил, что сейчас в разработке находится новый Кодекс об административных правонарушениях. По его мнению, необходимо прилагать усилия для включения в новый КоАП общих норм, касающихся административной амнистии, что в будущем поможет проще добиваться ее объявления.

Предыдущая массовая амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. Тогда под нее попали более 220 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена условно.