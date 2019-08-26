В России предложили ввести уголовную ответственность для собаководов за нападение питомцев на людей

Хозяев собак опасных пород предложили привлекать к уголовной ответственности в случае, если их питомцы напали на человека и причинили вред здоровью. С инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, который направил обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Ранее Аманлиев предлагал наказывать собаководов штрафами и административными арестами за выгул четвероногих без намордников и поводков.

В обращении общественник отмечает, что в России нет наказания за нападение собак опасных пород на человека, передает 26 августа телеканал RT. Аманлиев предлагает ввести штраф до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев за ненадлежащий выгул или нападение собаки на человека с причинением легкого вреда его здоровью. В случае нанесения вреда средней тяжести штраф предлагают увеличить до 400 тысяч рублей с ограничением свободы сроком до года или до 250 часов обязательных работ. При нападении с нанесением тяжкого вреда здоровью пострадавшего предлагается лишать хозяина свободы на срок до трех лет, в случае смерти жертвы — на срок до пяти лет, при смерти двух и более людей — до семи лет.

Месяц назад в РФ утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород и их метисы. С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.