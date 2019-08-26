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26.08.2019 09:43
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«Обыкновенный гоп-стоп». В Автово братья пострадали в драке с соседями-горцами

Живущие в одном микрорайоне на юге Петербурга четверо молодых людей не поняли друг друга в тишине августовской ночи. Кулаки и нож в руках горцев оказались сильней. 

По информации «Фонтанки», конфликт начался во дворе 3-го дома по улице Новостроек незадолго до пяти утра 25 августа. На месте вызванная очевидцами полиция застала двух молодых людей, как оказалось, соседей по квартире в доме напротив. Оба мужчины, в возрасте 36 и 34 лет, приехали в Петербург из Северной Осетии, называют себя безработными. Из полиции их отпустили с обязательством о явке, меру избрали после возбуждения уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. 

По данным нашего издания, медики с квалификацией не согласны – состояние одного из госпитализированных оценено как тяжелое. У 32-летнего петербуржца ножевые раны на ушах, груди и руках. Как рассказал «Фонтанке» брат госпитализированного молодого человека, который также пострадал в драке, больше всего проблем у его родственника сейчас с рукой, – судя по всему, нож попал в артерию. Сам он со сломанным носом, сотрясением и ушибами поехал домой.  

Как рассказал нашему корреспонденту 31-летний брат госпитализированного, драка началась как «обыкновенный гоп-стоп» – двое подошли с просьбой позвонить. Он набрал номер на своем телефоне, но, судя по всему, гудки на том конце просителей не интересовали. В этот момент к ним присоединилась еще пара молодых людей, в компании дамы. «Сразу начали распускать руки, мы им попытались дать отпор, после чего один из них вытащил нож и начал наносить удары», – рассказал пострадавший. 

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Пострадавшие братья также живут неподалеку от места драки.

 

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