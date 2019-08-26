Петербургский художник Покрас Лампас после угроз православных активистов отменил поездку на Урал

Петербургский художник Покрас Лампас, который собирался отправиться в Екатеринбург для восстановления на Уралмаше гигантского супрематического креста, отменил поездку. Накануне ему поступили угрозы от православных активистов, которым работа не нравится.

«Мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в этой ситуации и постараться ее успокоить. Фестиваль нацелен на добро и позитив», — рассказали E1.RU 26 августа в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA, в рамках которого создавалась работа.

Накануне православные активисты во главе с представителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой вышли на площадь в знак протеста с одиночными пикетами и песнопениями. Представителям фестиваля сказали заканчивать эту «ерунду» – «здесь Уралмаш, а не бред этот в твоей голове». А другой участник акции протеста и вовсе пригрозил «измазать площадь кровью художников».

Как писала «Фонтанка», петербургский художник Покрас Лампас три дня рисовал на площади Первой Пятилетки на Уралмаше огромный крест и внутрь него вписал отрывок из манифеста Казимира Малевича. Общая площадь работы составила около 6600 квадратных метров. Но его очень быстро закатали в гудрон коммунальщики.