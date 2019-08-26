Петербурженка хранила изумруды, бриллианты и Gucci без сигнализации. Теперь все это ищет полиция

Пока петербурженка отдыхала на даче в Павловске, в ее квартире работал домушник. Поживиться у бизнес-леди было чем: деньги, ювелирные изделия. Приглянулось вору и пальто Gucci за 120 тысяч рублей.

Как сообщает 26 августа ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 40-летняя замгендиректора компании, которая занимается перевозками, пришла в полицию с заявлением воскресным днем. Покинув утром пятницы квартиру на Варшавской улице, хозяйка нашла ее по приезде с дачи открытой и опустошенной. Преступник преодолел две двери и три замка без проблем — ничего не пришлось даже взламывать. Наведя беспорядок, он нашел то, что желал. В список украденного, врученный потом полиции, вошли, например: 700 тысяч рублей, золотое колье и серьги с изумрудами и бриллиантами за 500 тысяч рублей, серьги с сапфиром и бриллиантами за 150 тысяч рублей (вообще, слово «бриллиант» встречается в списке 11 раз). Не пощадил вор и пальто от Gucci за 120 тысяч.

Общий ущерб составил почти 2,4 млн. Он потянул на уголовное дело о краже в особо крупном размере. Примечательно, что несмотря на такую коллекцию золота, сигнализации в помещении не было. Возможно, выйти на след похитителя помогут камеры видеонаблюдения, установленные в лифте и парадной.