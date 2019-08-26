Каршеринг опрокинул бетономешалку под Володарским мостом. Очевидцы говорят, что в легковушке видели двух женщин

Каршеринговый автомобиль угодил в ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге в ночь на 26 августа. Второй участник аварии, несмотря на внушительные габариты, на дороге не удержался и завалился набок.

Столкновение произошло под Володарским мостом, сообщается в «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург». Там не смогли разъехаться бетономешалка и каршеринговый автомобиль. Пользователи предположили, что водитель миксера пытался уйти от столкновения, сильно вывернул руль, в результате чего тяжелая бетономешалка опрокинулась.

По словам очевидцев, в каршеринговой машине ехали две женщины. На место аварии прибыли автомобили скорой помощи. О пострадавших официально пока не сообщается.

К 9 часам утра понедельника опрокинувшаяся бетономешалка все еще находится под мостом, в сторону центра на набережной скопилась пробка.