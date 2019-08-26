Годовалой Ксюше срочно требуется операция

У Ксюши врождённый порок головного мозга, из-за этого она страдает от приступов эпилепсии, которые не удаётся купировать медикаментозно. Эпилепсия, в свою очередь, влияет на развитие ребёнка – Ксюша начинает отставать от сверстников и может даже потерять уже приобретённые навыки. Девочке поможет только очень сложная и дорогая операция, откладывать которую нельзя.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на сложную операцию.

Ксения Каракулина, 1 год.

Структурная и фокальная эпилепсия, фармакорезистентное течение.

Спасёт срочная операция на головном мозге. не хватает 1 652 409 руб.

«Ксюша – наша вторая дочь, желанный ребенок. К её появлению мы готовились самым тщательным образом. Когда узнали, что скоро в нашей семье будет пополнение, счастью не было предела. Беременность протекала без осложнений, я на тот момент ещё была в декрете со старшенькой. Мы проводили время вместе, много гуляли, отдыхали и с нетерпением ожидали появления малышки. Мечтали, как две сестрички наконец встретятся и будут наслаждаться беззаботным детством вместе», — вспоминает мама.

Но чтобы эта простая материнская мечта сбылась, семье нужно справиться с тяжёлым испытанием. В возрасте 5 месяцев у Ксюши появились первые судороги. Полгода мама с дочкой практически жили в больницах. Врачи назначали одно обследование за другим, пока наконец не смогли установить точный диагноз – структурная и фокальная эпилепсия, фармакорезистентное течение.

Несмотря на страшнейший диагноз, семья вздохнула с облегчением – неизвестность пугала больше всего. И теперь, когда родители всё-таки узнали, что происходит с их ребёнком, начались поиски оптимального способа лечения.

Самым сложным оказалось установить очаги эпилепсии. Для этого требовалось самое современное оборудование. Такое есть только в Германии. Семья смогла собрать средства и отправилась к немецким медикам. Результаты обследования повергли родителей в шок – чтобы спасти Ксюшу, нужно полностью «отключить» правое болезненное полушарие.

Немецкие врачи готовы провести эту сложнейшую операцию. И, если сделать её как можно скорее, пока девочке всего годик, мозг Ксюши сможет адаптироваться: функции правого полушария возьмёт на себя левое. Ждать нельзя, чем больше проходит времени, тем сильнее страдает здоровое полушарие мозга и тем сложнее будет восстановиться после операции.

Клиника сможет принять Ксюшу только после оплаты счёта, а это больше 3,7 млн рублей. Семья, измученная длительным лечением, не может оперативно собрать эти средства, поэтому обращается за помощью к неравнодушным людям. Значительную часть суммы уже удалось собрать, не хватает немногим больше 1,6 млн.

О том, как помочь Ксюше, можно узнать на её странице на сайте Благотворительного фонда «Алёша».