В Приморском районе гость пытался зарезать хозяина и вылетел из окна

Посиделки в квартире на аллее Поликарпова в Петербурге закончились реанимацией для хозяина и моргом для гостя. Полицию вызвали соседи, когда мимо их окон пролетел человек.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неладное почуяли жители 5-го дома по аллее Поликарпова, когда мимо их окон пролетел молодой человек. Медиков и полицию туда вызвали в половину второго днем 25 августа. В квартире на девятом этаже был найден еще один человек, которому срочно требовалась помощь – он истекал кровью после того, как выпавший из окна приятель ударил его в шею ножом. Как позже 29-летний пострадавший рассказал врачам, попытался его убить приятель, которого он позвал в гости. На фоне чего возник конфликт, неизвестно.

Выпавшего из окна пытались спасти, но от множественных переломов и ушибов к шести часам вечера того же дня 25-летний молодой человек скончался. Со слов хозяина квартиры известно, что его полету никто посторонний не способствовал. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.