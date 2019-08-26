«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС и освободил место для робота Фёдора

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно перестыковал его со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом 26 августа сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

Операцию проводил российский космонавт Александр Скворцов. Освободившийся причал «Звезды» попробует занять корабль «Союз МС-14» с роботом Фёдором на борту. Повторная стыковка запланирована на 27 августа в 06:12 мск.

Ранее стало известно, что «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что в случае провала второй попытки, корабль могут затопить вместе с Федором.