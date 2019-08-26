Технологии
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС и освободил место для робота Фёдора
Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно перестыковал его со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом 26 августа сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.
Операцию проводил российский космонавт Александр Скворцов. Освободившийся причал «Звезды» попробует занять корабль «Союз МС-14» с роботом Фёдором на борту. Повторная стыковка запланирована на 27 августа в 06:12 мск.
Ранее стало известно, что «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что в случае провала второй попытки, корабль могут затопить вместе с Федором.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.