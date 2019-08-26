Росстат подсчитал, сколько мужчин не хватает женщинам в России. Дефицит во всех регионах, кроме Чукотки

В России женщин будет больше, чем мужчин в долгосрочной перспективе. В настоящий момент в стране на тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году ситуация улучшится незначительно — соотношение будет 1 тыс. к 1,128 тысячи.

Такая пропорция характерна для всех российских регионов, пишет 26 августа РИА Новости со ссылкой на Росстат. Обратная ситуация наблюдается только на Чукотке, где на тысячу мужчин приходится 956 женщин, а в 2036 году будет 813.

Эксперты связывают дефицит с высокой мужской смертностью. В возрасте до четырех лет на тысячу мальчиков приходится 947 девочек, но уже к 20-25 годам на тысячу мужчин приходится 1023 женщины.

В марте министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя. Проблемы со здоровьем максимально проявляются у граждан в возрастной категории после 45–50 лет.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал в стране рекордное количество граждан, отметивших вековой юбилей, причем 70 процентов из них – это женщины.