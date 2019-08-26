СМИ узнали, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России. Групповое фото на саммите делать не стали

Президент США Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился со своими коллегами из «Большой семерки», настаивая на том, что Россия должна вернуться в G7, отвергнув аргументы остальных лидеров, выступивших против этой инициативы.

События разворачивались в минувшую субботу вечером во время ужина у маяка Биаррица (мероприятие стало официальным открытием саммита). По словам источников, Трамп настаивал, что Россию следует вернуть в G7. Из всех лидеров «Большой семерки», находящихся за столом, свою поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет 26 августа РБК со ссылкой на дипломатические истчники The Guardian

Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Остальные — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Дональд Туск — решительно выступили против возвращения России.

«На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата. «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться», — сказал собеседник. Для Трампа это было неважным условием, добавил дипломат. Американский президент настаивал, что для обсуждения таких вопросов как Иран, Сирия и КНДР, необходимо присутствие России, добавил собеседник издания. «Таким образом, у него была действительно какая-то фундаментально противоположная позиция на этот счет», — заметил дипломат.

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По данным Guardian, после ужина было запланировано групповое фото всех лидеров G7 возле маяка, однако мероприятие было неожиданно отменено.

Россия не участвует в саммитах G7 (ранее формат носил название G8) c 2014 года, с тех пор как ее перестали туда приглашать. Поводом послужило вхождение Крыма в состав России. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Трамп незадолго до начала нынешнего саммита допустил возвращение формата G8 с участием российского лидера. Президент США указывал, что это помогло бы обсудить важные мировые проблемы.