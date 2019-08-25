Удар вышиб из кресла. После аварии на Мойке из воды доставали пассажира, а не пешехода

После столкновения «Тойоты» с такси на набережной Мойки из воды вытаскивали пассажира, а не пешехода, как сообщали ранее очевидцы. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 25 августа.

Мужчину вернули на берег. От госпитализации он отказался.

Около 21.00 на набережной Мойки столкнулись «Яндекс.Такси» и «Тойота». Транспорт вылетел на пешеходную часть и пробил ограждение. Оказавшегося в воде человека спасли горожане, прибывшие на лодке с ближайшего причала. От госпитализации он отказался.