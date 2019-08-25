На набережной Мойки такси подбило легковушку. Пешеход улетел в воду

Авария с выездом транспорта на пешеходную зону произошла в центре Петербурга вечером 25 августа. Столкнувшиеся легковушки разбили ограждение и столкнули пешехода в воду.

О ДТП у 19-го дома на набережной Мойки в социальных сетях рассказали очевидцы. На опубликованных кадрах видно «Яндекс.Такси», столкнувшееся с другим автомобилем. Транспорт отнесло на тротуар. Машины пробили ограждение и задели пешехода. Один из очевидцев утверждает, что таксист не виноват в аварии: «Девушка на "Тойоте" не видела знак поворота на право и поехала прямо, произошло столкновение», – пишет он.

По словам очевидцев, оказавшегося в воде человека спасли мужчины, которые подплыли на лодке с ближайшего причала.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что от госпитализации мужчина отказался. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.