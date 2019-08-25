«Всем повезло, разочарованный мог зарезать любого». В Петербург привезли задержанного по делу об убийстве переводчицы из-за случайной «Вольво»

Полиция Москвы остановила подозреваемого в убийстве петербургского гида. Его встретили через сутки после того, как в квартире на бульваре Новаторов нашли зарезанную женщину. «Фонтанка» выяснила, каковы, по мнению следствия, мотивы и что могло случиться, если бы новая автомашина принадлежала любому другому петербуржцу.

По информации «Фонтанки», 25 августа Следственный комитет Кировского района Петербурга уже процессуально задержал 26-летнего жителя Севастополя, Дениса Сульдина. Ему вменяют убийство 58-летней петербурженки, произошедшее 23 августа этого года в доме 35 по бульвару Новаторов. По данным «Фонтанки», тело женщины с перерезанным горлом обнаружили вечером этого же дня. Убитая работала экскурсоводом для иностранных туристов, жила одна. Из квартиры пропали ее телефоны, также из-под окон исчезла ее новая «Вольво ХС40».

«Фонтанке» известно, что через пару часов уголовный розыск уже понимал, кто может быть причастен – оперативники изучили видеонаблюдение в парадной. Городские же камеры показали, что «Вольво» из Петербурга двинулась в сторону столицы. Вечером 24 августа сотрудники дорожной полиции района Химок в столице остановили машину. За рулем и оказался тот, кого вскоре вернули в Петербург — Сульдин.

«Фонтанка» узнала, что родился он в Крыму, последнее время бегал от коллекторов, в июле этого года приехал в Петербург и временно снял квартиру на Новаторов. Если даже исходить исключительно из его признаний, то он недавно совсем разочаровался в жизни, даже хотел уйти из нее. Но все же решил дать себе шанс написать биографию с чистого листа. Так, он проанализировал все автомашины, припаркованные вокруг дома по Новаторов, а выбрал именно синюю «Вольво». Все от того, что она показалась ему самой дорогостоящей. «Фонтанка» отчасти подтверждает его вывод. Несчастная приобрела новую машину три месяца назад – в мае.

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По версии следствия, далее он действовал по предельно примитивному плану. Так как квартировал этажом ниже, то позвонил в дверь, сказав, что его заливает вода. Дама открыла, он зашел и перерезал ей горло. «Вольво» с похищенными документами он гнал в столицу, где хотел скинуть по демпинговой цене и расплатиться с кредиторами.

«Комментировать тут нечего – сами все видите», – сказали «Фонтанке» в СК Петербурга. В полицейском главке нам ответили глубже: «Жителям этого дома повезло. Представляете, если бы у кого-то другого была лучшая машина. Хотя… почему жителям на Новаторов. Этот разочаровавшийся мог поселиться, где угодно, а дальше вы сами знаете».

«Фонтанка» поискала его в сетях – там ничего.

Все же без чертовщины не обошлось: день рождения задержанного – 15 мая — совпадает с датой покупки «Вольво».