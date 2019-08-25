Поезд Петербург-Махачкала закидали камнями на въезде в Чечню. Разбито три окна в плацкартах, один пассажир пострадал

Неизвестные атаковали поезд, следовавший из Петербурга в Махачкалу. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

На опубликованных снимках запечатлено пробитое окно. Кадр сопровождается подписью «Закидали камнями поезд Санкт-Петербург- Махачкала после того, как проехали Грозный».

Также опубликовано видео с пострадавшим. Осколок задел голову одного из пассажиров, ему оказывают помощь.

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По информации с сайта РЖД, указанный состав не проезжает Грозный. Как рассказали «Фонтанке» 25 августа в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, нападение произошло на перегоне между станциями Кади-Юрт на территории Чечни и Хасавюрт (располагается в Дагестане) 23 августа. В результате обстрела камнями повреждены три окна в разных плацкартных вагонах.

«Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи. На график движения поездов произошедшее не повлияло. На станции Хасавюрт на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов», — добавили в компании.