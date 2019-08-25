Под Петербургом байкер влетел в «Хёндэ» и погиб. В больнице двое детей

Смертельная авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти 25 августа. Дорогу не поделили легковушка и мотоциклист.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 15:50 на 71 км автодороги Санкт-Петербург — Ручьи мотоцикл «Хонда» влетел в автомобиль «Хёндэ». Водитель железного коня получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Автомобилем управляла 43-летняя женщина. Она вместе с двумя детьми 13 и 11 лет госпитализирована.