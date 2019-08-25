«Я измажу площадь кровищей индейцев-сатанистов». Православные активисты не оценили гигантский крест от петербургского художника Покраса Лампаса

Петербургский художник Покрас Лампас и команда фестиваля STENOGRAFFIA, которые взялись за восстановление поврежденного гигантского «супрематического креста» на Уралмаше в Екатеринбурге, столкнулись с сопротивлением православных активистов. Некоторые из них даже готовы сесть в тюрьму, лишь бы работы не было.

Напомним, что Покрас Лампас нарисовал гигантский крест на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля STENOGRAFFIA, но его закатали в гудрон коммунальщики. Художник сообщил в Instagram, что 26 августа вновь прилетит в Екатеринбург восстанавливать работу. Однако это может быть сопряжено с риском для жизни.

Как пишет E1.RU, 25 августа православные активисты во главе с представителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой вышли на площадь в знак протеста. Часть людей стояла с плакатами на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга, устраивая одиночные пикеты, другие взялись за руки и выстроились в линию в футболках с надписями, которые сложились во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». По площади разносились песнопения.

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Представителям STENOGRAFFIA они заявили, что те тут больше не появятся. «Ты здесь больше не появишься, понял? Ты будоражишь умы этого района. Здесь все нормально жили, здесь дети смотрят салют, а ты тут черноту свою развёл. Я что, своих детей в эту черноту должен вести? Напиши по-русски, что ты хочешь выразить. Что ты эти иероглифы здесь нарисовал? — сказал один из участников акции протеста представителю фестиваля. — Заканчивай эту ерунду здесь. Здесь Уралмаш, а не бред этот в твоей голове».

Другой противник граффити был ещё более агрессивен. Не стесняясь прибывшего главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга, он заявил, что готов закрасить площадь кровью.

«Я за то, чтобы здесь просто всё покрасить в один цвет. Никаких арт-объектов, просто всё одним цветом, чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу тоже устроить один арт-объект: я измажу [площадь] кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов, здесь такой будет арт-объект. Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму», — сказал мужчина.

Как писала «Фонтанка», петербургский художник Покрас Лампас три дня рисовал на площади Первой Пятилетки на Уралмаше огромный крест и внутрь него вписал отрывок из манифеста Казимира Малевича. Общая площадь работы составила около 6600 квадратных метров.