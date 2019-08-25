Над Финским заливом под Петербургом заметили типично зимнюю оптическую аномалию. Но изменений погоды это не сулит

Редкое оптическое явление замечено в небе над Финским заливом 25 августа. Читательница Екатерина прислала в редакцию «Фонтанки» фото гало, снятого у парка Дубки в Сестрорецке.

Отметим, что гало — светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны, которое чаще возникает зимой благодаря кристаллам льда в перистых облаках на высоте 5-10 км над землей. Весной причиной возникновения гало может стать пыльца цветущих растений, летом — туман.

Так что явление не предвещает резких перемен погоды. По данным Северо-Западного управления Росгидрометцентра, ближайшие трое суток в Петербурге днем ожидается от плюс 20 до плюс 22 градусов и кратковременные дожди.