«Верим в чудо». Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в Турции, рассказал о состоянии дочери

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна в турецком отеле неделю назад, рассказал «Фонтанке» о сложной беседе с врачами о состоянии дочери.

«Состояние очень тяжёлое. Никто не берётся давать никаких прогнозов. Спасибо всем. Верим в чудо», – так он 25 августа резюмировал беседу со специалистами.

Накануне стали известны результаты первой компьютерной томографии, которые также не обнадежили специалистов.

Как писала «Фонтанка», 12-летняя Алиса оказалась в подводной ловушке на дне бассейна в Бодруме — её руку затянуло в трубу, которая прокачивала воду на горку. Она пробыла под водой больше 10 минут, по словам очевидцев, четыре раз её сердце останавливалось, при этом четыре часа после случившегося её везли до больницы. Владелец и директор отеля Sunhill были задержаны. А в сам отель не продают туры и завалили его гневными отзывами.