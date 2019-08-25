«Аэрофлот» оказался на последнем месте в мировом рейтинге, потому что у него девушки — потом

«Аэрофлот» занимает последнее место в мире по числу женщин-пилотов, передает 25 августа РБК со ссылкой на исследование агентства Bloomberg, в котором были проанализированы 45 авиакомпаний из разных стран.

Среди 4200 пилотов «Аэрофлота» нашлось только 62 женщины — это 1,4% от общего числа. У лидера рейтинга, австралийской Qantaslink, женщин-пилотов 11,6%. В самой российской авиакомпании агентству Bloomberg заявили, что не обращают внимания на пол соискателя, когда набирают пилотов. При этом отечественного перевозчика по числу женщин-пилотов опередили даже такие авиакомпании как Emirates (2,3%) и Qatar Airways (2,4%).