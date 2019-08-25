Патриарх Кирилл в Чертаново объяснил, почему пацифисты неправильно толкуют слова про вторую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл объяснил, что пацифисты неправильно толкуют цитату из Евангелия от Матфея, в которой в ответ на удар в правую щеку предлагается подставить левую, передает 25 августа РИА Новости.

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку, – сказал патриарх после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново. – Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы».

Патриарх уточнил, что достаточно не отвечать злом на зло — и никогда не нужно злу подчиняться.

«Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "Если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся, и в этой позиции – великое противление злу», – сказал глава РПЦ.