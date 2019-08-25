На главной барной улице Петербурга погиб молодой австриец. Он упал головой вниз в лестничный пролёт

Вечер на улице Рубинштейна в Петербурге закончился смертью для туриста из Австрии. Молодой человек неудачно потерял равновесие.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне вечером в Мариинскую больницу доставили 18-летнего гражданина Австрии. У юноши диагностировали перелом основания черепа, закрытую травму грудной клетки. В шоковом состоянии его отправили в реанимацию, к полуночи пациент скончался.

До поездки в больницу пострадавший проводил вечер на улице Рубинштейна. В 26-м доме он упал головой вниз в лестничный пролёт. Известно, что погибший страдал сахарным диабетом.