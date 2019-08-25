Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке. Погибли пять человек
Вертолет и небольшой пассажирский самолет столкнулись на Майорке. Как передает 25 августа Associated Press, погибли как минимум пять человек.
По данным издания, инцидент произошел в 13:35 по местному времени (14:35 мск). На место происшествия в муниципалитете Инка прибыли полиция, скорая помощь и другие экстренные службы. По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро человек, в том числе — один ребенок.
#AMPLIAMOS | Al menos cinco muertos en un accidente a?reo entre una avioneta y un helic?ptero en Inca (Mallorca) https://t.co/0gC46dUYrf pic.twitter.com/Snq7HXCtXU— Europa Press (@europapress) August 25, 2019