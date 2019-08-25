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Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с роботом Фёдором к МКС
Тренировка по перестыковке корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту к МКС прошла успешно. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter 25 августа.
«Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке», — написал он.
Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 25, 2019
Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.
Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00.
Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется манёвр перед стыковкой. pic.twitter.com/0qBK0uoWcY
Тренировку провели командир экипажа Александр Скворцов (Россия), бортинженеры Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган (США), сообщается на сайте Роскосмоса.
26 августа «Союз МС-13» перестыкуют к модулю «Поиск», чтобы освободить для корабля Федора узел служебного модуля «Звезда».
Ранее стало известно, что «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что в случае провала второй попытки корабль могут затопить вместе с Федором.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.