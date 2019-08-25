Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с роботом Фёдором к МКС

Тренировка по перестыковке корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту к МКС прошла успешно. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter 25 августа.

«Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке», — написал он.

Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний.

Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.

Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00.

Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется манёвр перед стыковкой. pic.twitter.com/0qBK0uoWcY — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 25, 2019

Тренировку провели командир экипажа Александр Скворцов (Россия), бортинженеры Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган (США), сообщается на сайте Роскосмоса.

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26 августа «Союз МС-13» перестыкуют к модулю «Поиск», чтобы освободить для корабля Федора узел служебного модуля «Звезда».

Ранее стало известно, что «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что в случае провала второй попытки корабль могут затопить вместе с Федором.