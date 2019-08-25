Дональд Трамп испортил любимую лужайку королевы Великобритании — австралийцы услышали

Газон перед Букингемским дворцом оказался безнадежно испорчен из-за визита президента США Дональда Трампа в начале июня, пишет 25 августа британское издание The Sunday Times. Ущерб оказался таким значительным, что Елизавета II даже пожаловалась на Трампа премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Об этом Times рассказали источники в окружении Моррисона.

Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию в начале июня длился три дня. В первый же день визита вертолеты президента и его сопровождающих несколько раз приземлялись на лужайке перед Букингемским дворцом. На следующий день королева Великобритании беседовала со Скоттом Моррисоном, который прибыл на торжества в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии. «Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — пожаловалась Елизавета II австралийскому премьеру. Однако, как отмечают собеседники The Sunday Times, это прозвучало доброжелательно — даже несмотря на то, что пострадала самая любимая лужайка королевы.