Происшествия
На пляже в Барселоне работают взрывотехники. Посетителей пришлось эвакуировать
Посетителей пляжа Сан-Себастьян в Барселоне эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом 25 августа сообщает El Mundo.
По данным издания, водолаз Гражданской гвардии Каталонии случайно нашел в нескольких метрах от берега взрывное устройство. По предварительной информации, речь идет о бомбе времени гражданской войны в Испании.
Part de la #Barceloneta desallotjada. Els agents busquen un possible artefacte sospit?s @324cat #324mesvistes pic.twitter.com/bIUsZH2zNU— Edu Fust? (@edufustevarela) August 25, 2019
В операции по разминированию участвуют три лодки Гражданской гвардии и одна местной администрации, также к ней планируют привлечь ВМС Испании. Специалисты собираются произвести контролируемый взрыв. Пляж будет закрыт для посетителей минимум до понедельника.