На пляже в Барселоне работают взрывотехники. Посетителей пришлось эвакуировать

Посетителей пляжа Сан-Себастьян в Барселоне эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом 25 августа сообщает El Mundo.

По данным издания, водолаз Гражданской гвардии Каталонии случайно нашел в нескольких метрах от берега взрывное устройство. По предварительной информации, речь идет о бомбе времени гражданской войны в Испании.

В операции по разминированию участвуют три лодки Гражданской гвардии и одна местной администрации, также к ней планируют привлечь ВМС Испании. Специалисты собираются произвести контролируемый взрыв. Пляж будет закрыт для посетителей минимум до понедельника.