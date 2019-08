Полиция впервые применила водяные пушки против демонстрантов в Гонконге

Полиция в Гонконге впервые применила водяные пушки, передают местные СМИ 25 августа.

Water cannon was fired towards Tsuen Wan protesters on Sunday evening, in a first for Hong Kong protests. In full: https://t.co/kmLJLFCnSX . Photo: @SiuSinGallery / HKFP. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB #china pic.twitter.com/ydjwuWbXSv

В район Цуен Ван прибыли два грузовика Mercedes-Benz, оснащенных водяными пушками. Первый залп был направлен в сторону баррикад, сооруженных протестующими на проезжей части.

#HongKong police used water cannons to disperse illegal rallies for the first time on Sunday in Tsuen Wan. When the police deployed the water cannon and tested it, it fired water toward barricades and the open space without targeting protesters. #?? pic.twitter.com/ngP84Sr8eF